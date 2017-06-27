Китай обвинил индийских пограничников в нарушении границы

С обвинениями в адрес сотрудников погранслужбы Индии в нарушении границы Китая в районе Тибетского автономного района КНР выступили китайские МИД и минобороны.

Индийские пограничники "препятствовали нормальной работе" китайских сотрудников, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он потребовал от индийской стороны незамедлительно вывести своих пограничников с китайской территории, а также уважать территориальную целостность Китая и договоры о границе между двумя странами.

Министерство обороны Китая распространило заявление, в котором подчеркнуло, что действия индийских пограничников серьезно угрожают миру в районе границы.

"Китай привержен развитию двухсторонних отношений, но будет стойко защищать свои законные права", - говорится в заявлении.

В нем выражается надежда, что Индия "не будет предпринимать действий, которые могут осложнить пограничную проблему".