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Дальнее зарубежье 27.06.2017 10:41

Китай обвинил индийских пограничников в нарушении границы

С обвинениями в адрес сотрудников погранслужбы Индии в нарушении границы Китая в районе Тибетского автономного района КНР выступили китайские МИД и минобороны.

Индийские пограничники "препятствовали нормальной работе" китайских сотрудников, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он потребовал от индийской стороны незамедлительно вывести своих пограничников с китайской территории, а также уважать территориальную целостность Китая и договоры о границе между двумя странами.

Министерство обороны Китая распространило заявление, в котором подчеркнуло, что действия индийских пограничников серьезно угрожают миру в районе границы.

"Китай привержен развитию двухсторонних отношений, но будет стойко защищать свои законные права", - говорится в заявлении.

В нем выражается надежда, что Индия "не будет предпринимать действий, которые могут осложнить пограничную проблему".

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Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]