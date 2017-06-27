Политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, может сравниться с политикой гитлеровской нацистской Германии, завила КНДР во вторник.

"Принцип "Америка превыше всего"... означает отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера", - говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) комментарии.

В нем отмечается, в частности, что Д.Трамп "следует диктаторской политике Гитлера", разделяя всех на друзей и врагов, чтобы оправдывать политику "подавления".

"Образ мышления Трампа, который базируется на том, что весь мир должен быть принесен в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах, поставил в затруднительное положение даже их союзников и помощников, - подчеркнул ЦТАК.

Публикация появилась на фоне очередного обострения отношений между двумя странами, вызванного кончиной американского студента, который, отбыв в Северной Корее 18 месяцев тюремного заключения, был возвращен в США в состоянии комы.

В то же время, Д.Трамп заявил накануне, что северокорейскую проблему необходимо решать быстро.

"Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима", - сказал он в понедельник в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди.

По словам президента США, КНДР в настоящее время "создает огромнейшие проблемы".

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул Д.Трамп.