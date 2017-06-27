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Дальнее зарубежье 27.06.2017 10:28

Пхеньян назвал политику Трампа "нацизмом XXI века"

Политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, может сравниться с политикой гитлеровской нацистской Германии, завила КНДР во вторник.

"Принцип "Америка превыше всего"... означает отстаивание мирового господства при помощи ресурсов и военной силы, так же, как это было при реализации концепции мировой оккупации Гитлера", - говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) комментарии.

В нем отмечается, в частности, что Д.Трамп "следует диктаторской политике Гитлера", разделяя всех на друзей и врагов, чтобы оправдывать политику "подавления".

"Образ мышления Трампа, который базируется на том, что весь мир должен быть принесен в жертву во имя лучшей жизни в Соединенных Штатах, поставил в затруднительное положение даже их союзников и помощников, - подчеркнул ЦТАК.

Публикация появилась на фоне очередного обострения отношений между двумя странами, вызванного кончиной американского студента, который, отбыв в Северной Корее 18 месяцев тюремного заключения, был возвращен в США в состоянии комы.

В то же время, Д.Трамп заявил накануне, что северокорейскую проблему необходимо решать быстро.

"Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима", - сказал он в понедельник в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди.

По словам президента США, КНДР в настоящее время "создает огромнейшие проблемы".

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул Д.Трамп.

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Тэги: КНДР, ТРАМП, ГИТЛЕР, СРАВНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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