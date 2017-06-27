Популярность США в мире при Трампе падает - результаты исследования

США теряют популярность и доверие в большинстве государств мира при президенте Дональде Трампе по сравнению с последним периодом президента Барака Обамы у власти, свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром Pew Research Center.
"Популярность США резко падает. Доля положительных взглядов на Соединенные Штаты снижется в различной степени во всех странах в Латинской и Северной Америке, Европе, Азии и Африке", - пришли к выводу эксперты центра.
Так, опросы общественного мнения в 37 странах мира показали, что после пяти месяцев пребывания в Белом доме Д.Трампа США продолжают доверять 49% респондентов против 64% при последних месяцах у власти Б. Обамы.
Еще более значительно рейтинг Вашингтона упал в глазах близких союзников США - Мексике, Канаде, европейских странах в частности, Германии и Испании.
Только 30% мексиканцев продолжают положительно отзываться о политике Вашингтона, в то время как при Б.Обаме действия США приветствовали 66%. В Канаде и Германии популярность действий Соединенных Штатов упала до 22% с 43% и 35% соответственно.
При этом, только 22% из 40,5 тыс. опрощенных с 16 февраля по 8 мая текущего года, заявили, что поддерживают внешнеполитические шаги лично Д.Трампа, в то время как политику Б.Обамы одобряли 64%. Самый низкий уровень положительной оценки Д.Трампа продемонстрировали в Германии - 5% и Испании - 7%, отмечает Pew Research Center.
По его оценкам, внешнюю политику российского президента Владимира Путина поддержали 27% опрошенных, председателя КНР Си Цзиньпина - 28%.
Pew Research Center сообщил, что в России при Д.Трампе рейтинг США вырос до 53% с 11% при Б.Обаме, в Израиле он поднялся на 7% - до 56%.
В целом же 75% респондентов оценили Д.Трампа как "высокомерного", 65% - как "нетерпимого", 62% - как "опасного" руководителя.
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