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СНГ 27.06.2017 11:14

Решения о передаче Исаакиевского собора церкви пока нет - директор музея

Директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров сообщил, что в настоящее время нет решения о передаче собора в пользование Русской православной церкви; РПЦ также не готовится подавать заявку на передачу собора.

"Насколько мне известно, на сегодняшний день ни документов нет, по которым можно было бы начать передачу, ни распоряжений. Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передачи в пользование церкви собора нет", - сказал Ю.Мудров в интервью агентству "Интерфакс Северо-Запад".

Он сообщил, что, по его данным, РПЦ также не готовится подавать заявку на передачу Исаакиевского собора.

Ю.Мудров подчеркнул, что перед ним не ставили никаких скрытых задач, связанных с возможной передачей собора в управление Русской православной церкви.

"Хочу подчеркнуть, что никаких подпольных, скрытых задач у меня абсолютно нет. Нам надо завершить туристический сезон, хорошо закончить год, достигнув определенных показателей, надо завершить реставрацию живописи и архитектурную реставрацию в Спасе на Крови. У нас море дел", - сказал директор.

"Я вам скажу так: на сегодня расставлены точки над "и". Определено, чем нам заниматься. Директор музея не должен быть политиком и заниматься политиканством. Это не моя задача. От директора музея многое зависит в музее, а в политике нет. Я не должен занимать позицию "за" или "против", - отметил он.

Ю.Мудров добавил, что в общественной дискуссии о будущем собора занимает нейтралитет.

Ю.Мудров был назначен директором ГМП "Исаакиевский собор" 15 июня.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ИСААКИЙ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]