Решения о передаче Исаакиевского собора церкви пока нет - директор музея

Директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров сообщил, что в настоящее время нет решения о передаче собора в пользование Русской православной церкви; РПЦ также не готовится подавать заявку на передачу собора.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день ни документов нет, по которым можно было бы начать передачу, ни распоряжений. Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передачи в пользование церкви собора нет", - сказал Ю.Мудров в интервью агентству "Интерфакс Северо-Запад".
Он сообщил, что, по его данным, РПЦ также не готовится подавать заявку на передачу Исаакиевского собора.
Ю.Мудров подчеркнул, что перед ним не ставили никаких скрытых задач, связанных с возможной передачей собора в управление Русской православной церкви.
"Хочу подчеркнуть, что никаких подпольных, скрытых задач у меня абсолютно нет. Нам надо завершить туристический сезон, хорошо закончить год, достигнув определенных показателей, надо завершить реставрацию живописи и архитектурную реставрацию в Спасе на Крови. У нас море дел", - сказал директор.
"Я вам скажу так: на сегодня расставлены точки над "и". Определено, чем нам заниматься. Директор музея не должен быть политиком и заниматься политиканством. Это не моя задача. От директора музея многое зависит в музее, а в политике нет. Я не должен занимать позицию "за" или "против", - отметил он.
Ю.Мудров добавил, что в общественной дискуссии о будущем собора занимает нейтралитет.
Ю.Мудров был назначен директором ГМП "Исаакиевский собор" 15 июня.
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