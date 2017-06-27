Иран начал экспорт природного газа в Ирак

Иран начал экспорт природного газа в соседний Ирак, сообщает National Iranian Gas Company.
Экспорт иранского газа в столицу Ирака Багдад начался 21 июня.
В начале поставки будут на уровне 7 млн куб. м в сутки и постепенно достигнут 35 млн куб. м в сутки.
Страны подписали соглашение о поставках газа в Багдад и Басру в 2013 году.
Согласно статистическому справочнику BP, пока экспорт иранского газа осуществляется по двум направлениям: в Турцию (7,7 млрд куб. м в 2016 году) и Армению (0,7 млрд куб. м).
Азербайджан и Польша подписали ряд документов
Президенты Азербайджана и Польши провели встречу в расширенном составе
Президенты Азербайджана и Польши провели встречу один на один
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 5 человек – МВД
Баку не позволит посеять в Азербайджане межрелигиозную дискриминацию
Проведение этапа Формулы-1 в Баку позволило увеличить число туристов, посетивших Азербайджан на 25% - Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Глава МИД Ирана призывает преодолевать разногласия между Катаром и соседними странами через диалог, а не путем оказания давления
Трамп в своем "Твиттере" решил "переименовать" CNN в FNN и обвинил телеканал в публикации "фейковых" новостей
Нидерландский суд признал частичную ответственность властей страны за убийства мусульман в Сребренице
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»