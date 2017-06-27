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ТЭК 27.06.2017 11:35

Иран начал экспорт природного газа в Ирак

Иран начал экспорт природного газа в соседний Ирак, сообщает National Iranian Gas Company.

Экспорт иранского газа в столицу Ирака Багдад начался 21 июня.

В начале поставки будут на уровне 7 млн куб. м в сутки и постепенно достигнут 35 млн куб. м в сутки.

Страны подписали соглашение о поставках газа в Багдад и Басру в 2013 году.

Согласно статистическому справочнику BP, пока экспорт иранского газа осуществляется по двум направлениям: в Турцию (7,7 млрд куб. м в 2016 году) и Армению (0,7 млрд куб. м).

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]