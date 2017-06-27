Иран начал экспорт природного газа в Ирак

Иран начал экспорт природного газа в соседний Ирак, сообщает National Iranian Gas Company.

Экспорт иранского газа в столицу Ирака Багдад начался 21 июня.

В начале поставки будут на уровне 7 млн куб. м в сутки и постепенно достигнут 35 млн куб. м в сутки.

Страны подписали соглашение о поставках газа в Багдад и Басру в 2013 году.

Согласно статистическому справочнику BP, пока экспорт иранского газа осуществляется по двум направлениям: в Турцию (7,7 млрд куб. м в 2016 году) и Армению (0,7 млрд куб. м).