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Дальнее зарубежье 27.06.2017 11:55

В Колумбии мятежники сдали ООН наибольшую часть своего оружия в рамках соглашения с правительством

Мятежники из группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) сдали наибольшую часть своего оружия миссии ООН в этой стране в соответствии с мирным соглашением с колумбийским правительством, сообщают во вторник западные СМИ.

В миссии ООН в Колумбии заявили, что всего получили более 7,1 тыс. единиц оружия от повстанцев.

Отмечается, что мятежникам было разрешено оставить некоторые виды оружия, которые могут быть использованы ими для обеспечения безопасности лагерей РВСК до их полного закрытия, намеченного на 1 августа 2017 года.

Соглашение между властями Колумбии и РВСК было достигнуто в прошлом году. Конфликт длился пять десятилетий и стоил жизни 220 тыс. людям. Еще 8 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, МЯТЕЖНИКИ, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]