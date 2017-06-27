Канада готовится снять санкции с Белоруссии - СМИ

Канада снимает экономические санкции с Белоруссии, сообщает CBC News со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Канады.

"Этот пересмотренный подход отражает признание Канадой того, что правительство Беларуси добилось прогресса в ключевых областях, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года. Канада также признает конструктивную роль Беларуси в содействии переговорам по урегулированию конфликта в Украине", - приводит издание цитату из заявления МИД Канады.

По информации издания, санкции будут сняты с 12 июля текущего года, таким образом, будут ликвидированы ограничения на торговлю между странами.

В мае 2016 года Канада запустила процедуру снятия с Белоруссии санкций, введенных 14 декабря 2006 года в соответствии с обязательствами правительства Канады в сфере дипломатических связей с международным сообществом.