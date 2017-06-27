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Дальнее зарубежье 27.06.2017 12:59

В Берлине прошла церемония прощания с Гельмутом Колем

Германские лидеры и политики прибыли на церемонию прощания по Гельмуту Колю, который скончался 16 июня, передает во вторник немецкая радиостанция "Дойче велле".

Мероприятие прошло в соборе Святой Ядвиги в Берлине.

Проститься с первым канцлером объединенной Германии прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний германский канцлер Ангела Меркель, а также многие депутаты бундестага.

"Гельмут Коль был великим европейцем и немецким патриотом", - приводит "Дойче велле" слова председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском Бундестаге Фолькера Каудера.

Экс-канцлер ФРГ Г.Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Дополнительную панихиду в Берлине решено были провести, так как многие представители немецкого парламента выразили желание проститься с ним.

1 июля с Г.Колем простятся в Страсбурге. Церемония пройдет в здании европарламента.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с "канцлером германского единства", как называют Г.Коля соотечественники, начнется в 11 часов и будет продолжаться два часа. На церемонии запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона.

От России примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Затем гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего гроб отвезут в собор города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц), где состоится панихида и процедура прощания с воинскими почестями. Согласно последней воле Г.Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОЛЬ, ПАНИХИДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]