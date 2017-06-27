Новая реформа здравоохранения США оставит без медстраховки 22 млн человек к 2026г - CBO

Законопроект об изменении системы медицинского страхования в США, предложенный на прошлой неделе республиканцами Сената, увеличит число незастрахованных американцев к 2026 году почти на 22 млн человек по сравнению с реформой предыдущего президента США Барака Обамы (Obamacare).

Вместе с тем совокупный бюджетный дефицит США в следующие 10 лет будет на $321 млрд меньше, если следовать плану республиканцев.

Такие выводы сделало Бюджетное управление Конгресса (CBO), в котором представлены обе основные партии США, после тщательного анализа сенатского документа. Всего к 2026 году без страховки останутся более 49 млн американцев (законопроект Сената) против менее 28 млн в рамках Obamacare. Сильнее всего пострадают граждане старшего возраста с низким уровнем дохода, особенно в возрастной группе от 50 до 64 лет.

Республиканцам, по всей видимости, придется переработать законопроект, поскольку уже четверо их сенаторов (Дин Хеллер от Невады, Сьюзен Коллинс от Мэна, Рэнд Пол от Кентукки и Рон Джонсон от Висконсина) заявили, что будут голосовать против начала любых прений по нему в текущем виде, пишет The Washington Post. Еще двое членов верхней палаты высказались против новых предложений в более мягкой форме. При этом для того, чтобы законопроект не прошел, демократам достаточно заручиться поддержкой всего троих сенаторов-республиканцев.

Американская медицинская ассоциация (AMA) в понедельник направила в Сенат официальное возражение против новой реформы здравоохранения, поскольку "она повысит затраты для пациентов с низким и средним уровнем доходов и затруднит им доступ к медицинским услугам".

Между тем страховщик Anthem Inc. утверждает, что новое законодательство обеспечит стабильность рынку индивидуального медицинского страхования в США.

Авторы законопроекта обращают внимание на вывод CBO о том, что первые несколько лет страховые взносы будут расти, но после 2020 года они начнут снижаться.

Вместе с тем законопроект республиканцев Сената представляется экспертам последним шансом отменить повышение налогов для наиболее обеспеченных граждан, которое было согласовано в 2010 году для частичного финансирования положений закона о защите пациентов и доступной медицинской помощи (ACA, официальное название Obamacare). CBO подсчитало, что в случае отмены таких надбавок налоговые поступления в бюджет США сократятся на $700 млрд за десять лет.

Наибольшие потери бюджет понесен в случае, если задним число будет аннулировано повышение налога на инвестиционные доходы граждан, зарабатывающих более $200 тыс. в год ($250 тыс. для семей), на 3,8%.

Белый дом раскритиковал анализ Бюджетного управления Конгресса в пресс-релизе: "CBO последовательно показывает, что оно не может точно прогнозировать, как законодательство о здравоохранении повлияет на страховое покрытие. История неточностей, частью которой является ошибочный доклад о страховом покрытии, премиях и дефиците бюджета, связанных с Obamacare, напоминает нам о том, что анализу CBO нельзя слепо доверять".

По оценкам Kaiser Family Foundation, около 155 млн американцев (49% населения) получают медстраховку через работодателя. Малообеспеченные или пожилые люди, пользующиеся государственными программами Medicaid и Medicare, составляют около 34% населения. Еще 9% граждан США покупают индивидуальную страховку на открытом рынке, созданном в рамках Obamacare.