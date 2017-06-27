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Дальнее зарубежье 27.06.2017 13:56

Си Цзиньпин посетит в Россию 3 июля - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию и примет участие в саммите G20 в ФРГ, сообщают во вторник официальные китайские СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана.

По его информации, в Россию Си Цзиньпин прибудет 3 июля.

Затем он отправится в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера, 7-8 июля китайский лидер примет участие в работе саммита G20 в Гамбурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]