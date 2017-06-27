Си Цзиньпин посетит в Россию 3 июля - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию и примет участие в саммите G20 в ФРГ, сообщают во вторник официальные китайские СМИ со ссылкой на представителя МИД Китая Лу Кана.

По его информации, в Россию Си Цзиньпин прибудет 3 июля.

Затем он отправится в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера, 7-8 июля китайский лидер примет участие в работе саммита G20 в Гамбурге.