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СНГ 27.06.2017 14:20

Спикер Рады надеется на согласие США предоставить Украине летальное вооружение до конца года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа примет решение о предоставлении Киеву летального вооружения до конца года.

"Этот вопрос находится на рассмотрении (в администрации президента США - ИФ), и я надеюсь, что он будет решен до конца этого года, этой осенью. Я очень рассчитываю, что политическое решение в администрации президента (США - ИФ) будет таким же, как в конгрессе, и этот вопрос для Украины будет решён", - сказал А.Парубий на пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о предоставлении Украине летального оборонного вооружения США.

А.Парубий в середине июня посетил США с пятидневным визитом. 19 июня на брифинге в Киеве он сообщил, "во время поездки (в США - ИФ) основной вопрос, который поднимался - это вопрос о предоставлении летального оборонного вооружения Украине". "И могу вас заверить, что есть большие перспективы по решению этого вопроса", - заявил спикер.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВООРУЖЕНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]