Спикер Рады надеется на согласие США предоставить Украине летальное вооружение до конца года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа примет решение о предоставлении Киеву летального вооружения до конца года.

"Этот вопрос находится на рассмотрении (в администрации президента США - ИФ), и я надеюсь, что он будет решен до конца этого года, этой осенью. Я очень рассчитываю, что политическое решение в администрации президента (США - ИФ) будет таким же, как в конгрессе, и этот вопрос для Украины будет решён", - сказал А.Парубий на пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о предоставлении Украине летального оборонного вооружения США.

А.Парубий в середине июня посетил США с пятидневным визитом. 19 июня на брифинге в Киеве он сообщил, "во время поездки (в США - ИФ) основной вопрос, который поднимался - это вопрос о предоставлении летального оборонного вооружения Украине". "И могу вас заверить, что есть большие перспективы по решению этого вопроса", - заявил спикер.