Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордные 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping.

Еврокомиссия дала Alphabet Inc., холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец "незаконным действиям".

В течение 60 дней Google обязана сообщить о том, какие меры она планирует принять для решения проблемы, говорится в сообщении Еврокомиссии.

В том случае, если компания не выполнит требования ЕК, она может быть оштрафована на сумму, эквивалентную до 5% среднедневного оборота Alphabet, отмечается в заявлении регулятора.

"Стратегией Google в плане развития сервиса покупок являлось не только привлечение клиентов за счет более высокого качества продукта по сравнению с конкурентами. Вместо этого Google использовала свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, продвигая сервис Google Shopping в результатах поисковых запросов, перемещая на задний план конкурентов", - заявила Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"То, что делала Google, является незаконным с точки зрения антимонопольного законодательства Евросоюза. Компания лишала другие компании шанса конкурировать с ней на равных условиях и внедрять инновации. И, что еще более важно, Google лишала европейских потребителей возможности выбора услуг", - отметила М.Вестагер.

Незаконные действия Google способствовали существенному росту посещаемости сайта Google Shopping в ущерб конкурентам и европейским потребителям, говорится в заявлении ЕК.

Так, с момента использования незаконных практик посещаемость сервиса Google Shopping в Великобритании выросла в 45 раз, в Германии - в 35 раз, во Франции - в 19 раз, в Нидерландах - в 29 раз, в Испании и в Италии - соответственно в 17 и 14 раз.

При этом конкурирующие сервисы столкнулись с длительным снижением посещаемости, отмечают в ЕК.

"Штраф, наложенный Еврокомиссией на Google, учитывает продолжительность и тяжесть допущенных компанией нарушений. В соответствие с действующими положениями о штрафах, его размер основан на объеме выручки, полученной компанией от работы сервиса покупок в 13 европейских странах, где были зафиксированы нарушения", - говорится в сообщении регулятора.

Акции Alphabet на торгах в Цюрихе во вторник теряют в цене 2,2%, на предварительных торгах в Нью-Йорке бумаги компании подешевели на 1%.