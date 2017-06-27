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Внешняя политика 27.06.2017 15:27

Азербайджан и Польша подписали ряд документов

Президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда подписали во вторник в Варшаве совместную декларацию о дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между двумя странами, говорится в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.

Кроме того, протокол между правительствами двух стран о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, подписанное 30 марта 2005 года в Варшаве, подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и заместитель министра обороны Польши Томаш Штатловский.

Также стороны подписали меморандумы о взаимопонимании относительно сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транспортной инфраструктуры, меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти и Университетом науки и технологий AGH, меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Польские государственные железные дороги».

Ранее во вторник Ильхам Алиев и Анджей Дуда провели встречи в формате тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]