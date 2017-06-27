Нидерландский суд признал частичную ответственность властей страны за убийства мусульман в Сребренице

Апелляционный суд Нидерландов вынес вердикт, подтвердив решение нижестоящего суда о частичной виновности этого государства в массовой гибели мусульман в Сребренице, сообщают во вторник нидерландские СМИ.
"Суд установил, что власти Нидерландов действовали противозаконно", - отмечается в судебном решении.
Апелляционный суд пришел к выводу, что государство должно было учитывать "присутствие в Сребренице реального риска того, что они (мусульмане - ИФ) могли столкнуться с нечеловеческим отношением или пытками".
Таким образом, судебные власти признали, что миротворцы из Нидерландов в составе ООН не предприняли достаточных действий для защиты людей в Сребренице.
Согласно официальным данным, в июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов.
Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.
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