Нидерландский суд признал частичную ответственность властей страны за убийства мусульман в Сребренице

Апелляционный суд Нидерландов вынес вердикт, подтвердив решение нижестоящего суда о частичной виновности этого государства в массовой гибели мусульман в Сребренице, сообщают во вторник нидерландские СМИ.

"Суд установил, что власти Нидерландов действовали противозаконно", - отмечается в судебном решении.

Апелляционный суд пришел к выводу, что государство должно было учитывать "присутствие в Сребренице реального риска того, что они (мусульмане - ИФ) могли столкнуться с нечеловеческим отношением или пытками".

Таким образом, судебные власти признали, что миротворцы из Нидерландов в составе ООН не предприняли достаточных действий для защиты людей в Сребренице.

Согласно официальным данным, в июле 1995 года в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман. Ответственность за это была возложена на войска боснийских сербов.

Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.