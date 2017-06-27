Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" прокомментировал увольнение трех журналистов Си-эн-эн и в очередной раз усомнился в объективности этого телеканала.
"Вау, Си-эн-эн пришлось отозвать большой материал по России, а троим сотрудникам пришлось уволиться. А как насчет всех других фальшивых историй, которые они делают? ФЭЙКОВЫЕ НОВОСТИ!" - написал он в своем "Твиттере".
Следующим за этим сообщением Д.Трамп "ретвитнул" картинку, на которой вместо логотипа с аббревиатурой телеканала CNN (Cable News Network - Кабельная новостная сеть), фигурирует FNN (Fake News Network - Фейковая новостная сеть).
Ранее сообщалось, что руководство CNN приняло решение обнародовать касающиеся России материалы только с санкции вице-президента компании.
Основанием для введения ограничений послужило то, что не подтвердилась распространенная телеканалом информация о расследовании сенатским Комитетом по разведке контактов американского финансиста Энтони Скарамуччи с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в свете проверки связей членов команды президента Дональда Трампа с Россией.
Комитет по разведке якобы интересовали сведения о том, не обещал ли Э.Скарамуччи К.Дмитриеву содействие в отмене санкций США в отношении России.
Позднее американские СМИ и представители администрации президента опровергли сведения о расследовании контактов американского и российского финансистов, сообщение было снято как "не отвечающее стандартам редакции", а телекомпания принесла Э.Скарамуччи извинения.
В ходе предвыборной гонки Д.Трамп неоднократно предполагал, что название телеканала следовало бы расшифровывать как "Новостной канал Клинтон (CNN - Clinton News Network): по его мнению, Си-Эн-Эн необъективно освещал предвыборную борьбу и пытался помочь его сопернице победить.
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