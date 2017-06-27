Глава МИД Ирана призывает преодолевать разногласия между Катаром и соседними странами через диалог, а не путем оказания давления

Кризис между Катаром и его соседями следует решать путем диалога, а не при помощи санкций и давления, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Давление (на Катар - ИФ), санкции, блокада - это не решение", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

По мнению Дж.Зарифа, в регионе, в котором находится Катар наблюдается "ассиметрия" в соотношении сил стран.

"Избавиться от асимметрии можно, переключившись на диалог и меры по укреплению доверия между сторонами", - добавил иранский министр.

Как сообщалось, объявившие о блокаде Катара Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн ранее через Кувейт передали катарскому руководству список требований, выполнение которых позволит им снять блокаду. Доха посчитала их неприемлемыми.