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Дальнее зарубежье 27.06.2017 16:56

Глава МИД Ирана призывает преодолевать разногласия между Катаром и соседними странами через диалог, а не путем оказания давления

Кризис между Катаром и его соседями следует решать путем диалога, а не при помощи санкций и давления, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Давление (на Катар - ИФ), санкции, блокада - это не решение", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

По мнению Дж.Зарифа, в регионе, в котором находится Катар наблюдается "ассиметрия" в соотношении сил стран.

"Избавиться от асимметрии можно, переключившись на диалог и меры по укреплению доверия между сторонами", - добавил иранский министр.

Как сообщалось, объявившие о блокаде Катара Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн ранее через Кувейт передали катарскому руководству список требований, выполнение которых позволит им снять блокаду. Доха посчитала их неприемлемыми.

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Тэги: ИРАН, КАТАР, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]