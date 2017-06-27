Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда

Польша заинтересована в налаживании прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Мы очень хотели бы наладить прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном через территорию Украины и Грузии. Это очень важно, потому что это позволить создать транспортный коридор, реализовать проект «Один пояс, один путь», выдвинутый Китаем», - сказал А.Дуда в заявлении для печати после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Варшаве.
По его словам, этот маршрут обеспечит Польше выход к Индии и Ирану.
«Благодаря этим перспективам, мы расширим торговые отношения между нашими странами. Это создаст большие возможности для нас», - сказал А.Дуда, который также отметил перспективы для энергетического сотрудничества.
По словам А.Дуды, экономическое сотрудничество между странами хотя и имеет большие возможности, но еще не находится на желаемом уровне, товарооборот между странами составляет $100 млн.
А.Дуда поблагодарил И.Алиева за приглашение посетить Баку.
Ранее во вторник А.Дуда и И.Алиев провели встречи в формате тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций, приняли участие в церемонии подписания ряда документов.
А.Ахундов
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