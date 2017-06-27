Первый министр Шотландии отложила референдум о независимости

Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила о переносе сроков проведения референдума о независимости Шотландии на осень 2018 года, сообщили во вторник британские СМИ.

Первый министр заявила, что намерена провести референдум о независимости после того, как завершится процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза.

При этом на данном этапе Н.Стерджен намерена сфокусировать внимание шотландского правительства на переговорах по Brexit и обеспечении "более мягкого процесса" по выходу Великобритании из Евросоюза.

Ранее первый министр Шотландии заявляла о планах проведения референдума о независимости на завершающем этапе Brexit, но перед подписанием окончательного соглашения.

Между тем, результаты последних опросов показали, что жители Шотландии не хотят проведения второго референдума до выхода Британии из ЕС. Кроме того, число шотландцев, которые выступает за независимость, снизилось до 45%.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили такой референдум, тогда сторонники независимости проиграли.

В конце марта этого года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума. Однако правительство Великобритании тогда заявило, что не намерено вести переговоры о возможности проведения повторного референдума.