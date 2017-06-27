Вирус Petya добрался до Литвы

Распространяющийся по Европе во вторник новый вирус Petya, который кодирует данные, добрался и до Литвы - поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса.

"Это разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования", - сказал агентству BNS во вторник вечером представитель Службы регулирования связи Ритис Райнис.

Он отказался назвать предприятия, которые могли пострадать от вируса.

Зарубежные СМИ сообщают, что с вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, уже столкнулись органы государственной власти Украины, российская нефтяная компания "Роснефть", датская транспортная компания Maersk.