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Социум 27.06.2017 20:28

Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев.

Церемония прошла в поселке Масазыр в рамках реализации проекта обеспечения новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях.

В жилищном комплексе «Новый Баку» в поселке Масазыр новыми квартирами обеспечены 164 семьи вынужденных переселенцев, в Бинагадинском молодежном городке в поселке Мехдиабад – 50 семей вынужденных переселенцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]