Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев.
Церемония прошла в поселке Масазыр в рамках реализации проекта обеспечения новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях.
В жилищном комплексе «Новый Баку» в поселке Масазыр новыми квартирами обеспечены 164 семьи вынужденных переселенцев, в Бинагадинском молодежном городке в поселке Мехдиабад – 50 семей вынужденных переселенцев.
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