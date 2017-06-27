Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии выдачи новых квартир семьям вынужденных переселенцев.

Церемония прошла в поселке Масазыр в рамках реализации проекта обеспечения новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях.

В жилищном комплексе «Новый Баку» в поселке Масазыр новыми квартирами обеспечены 164 семьи вынужденных переселенцев, в Бинагадинском молодежном городке в поселке Мехдиабад – 50 семей вынужденных переселенцев.