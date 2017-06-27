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Дальнее зарубежье 27.06.2017 21:25

Более 30 человек пострадали в метро Нью-Йорка в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 34 человека получили травмы в метро Нью-Йорка после того, как поезд сошел с рельсов, сообщает во вторник американский телеканал "Фокс-ньюс".

По данным экстренных служб, угрозы жизни пострадавшим нет. 17 человек отправлены в больницы.

В Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть туннеля.

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров.

Транспортное управление начало расследование причин происшествия

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, МЕТРО, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]