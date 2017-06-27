Более 30 человек пострадали в метро Нью-Йорка в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 34 человека получили травмы в метро Нью-Йорка после того, как поезд сошел с рельсов, сообщает во вторник американский телеканал "Фокс-ньюс".

По данным экстренных служб, угрозы жизни пострадавшим нет. 17 человек отправлены в больницы.

В Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть туннеля.

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров.

Транспортное управление начало расследование причин происшествия