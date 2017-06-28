Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции против курдов на севере Сирии

Турция готова провести новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства, заявил корреспонденту газеты "Известия" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"", - подчеркнул турецкий лидер, отвечая на вопрос издания после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции.

По словам Р.Эрдогана, "ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования".

Турецкий президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, "действуют заодно с террористами" из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Издание сообщает, что "заявления Р.Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне".

Источник в Госдуме РФ сказал "Известиям", что "новый конфликт в Сирии не в интересах РФ и борьбы с террористами из ИГИЛ, поэтому Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами".