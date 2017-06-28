Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает важность развития двустороннего экономического сотрудничества с Польшей.
«Сегодня мы вновь придаем импульс развитию польско-азербайджанских связей. Взаимные связи, естественно, охватывают экономическую сферу», - подчеркнул И.Алиев в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой заявлении для печати, выразив неудовлетворение уровнем двустороннего товарооборота.
Президент Азербайджана одними из основных направлений экономического сотрудничества назвал транспортную и энергетическую сферы.
«Транспорт и энергетика. Считаю, что они должны стать основными направлениями, относящимися к экономическому блоку. В энергетическом секторе. Азербайджанская нефть поступает на польские рынки. Сегодня Азербайджан вместе со странами-партнерами успешно реализует гигантский проект – «Южный газовый коридор». Данный проект выведет азербайджанский газ на европейское пространство», - сказал И.Алиев.
По его словам, это позволит Азербайджану показать себя как очень надежного партнера Европы и внести ценный вклад в европейскую энергобезопасность.
«Что касается транспортного сектора, то, как отметил президент Дуда, через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад, а также Север-Юг. В нашей стране уже создана вся современная инфраструктура. Созданы морские порты, железные дороги, аэропорты, автомобильные дороги, а также уже формат регионального сотрудничества», - отметил И.Алиев.
Р.Бабаев
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