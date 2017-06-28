В Киргизии предотвращена серия терактов, экстремисты задержаны - спецслужба

На территории Киргизии пресечена деятельность группировки международной террористической организации, которая планировала теракты в республике, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Госкомитета национальной безопасности.

По словам собеседника агентства, группировка состояла из четырех граждан Киргизии, их деятельность была пресечена в рамках проводимых контртеррористических мероприятий.

"Установлено, что задержанные члены группировки международной террористической организации планировали совершение серии терактов с использованием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия на приграничных территориях Киргизии с целью дестабилизации общественно-политической ситуации", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Киргизии, задержанные водворены в СИЗО спецслужбы.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. По делу о теракте задержаны более 10 человек, некоторые из них являются уроженцами юга Киргизии.

В минувший вторник секретарь Совета безопасности республики Темир Джумакадыров сообщил, что за 2016 год в Киргизии были предотвращены 17 атак террористов. "17 террористических актов были предотвращены в прошлом году в Киргизии. В ходе восьми антитеррористических операций три члена международных террористических организаций были ликвидированы", - сказал он во время антитеррористического форума в Бишкеке.

"Терроризм является реальной угрозой для Киргизии. За первые месяцы 2017 года также задержаны несколько людей, которые готовили теракты на территории Киргизии. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и Министерство внутренних дел республики (МВД) работают на опережение и не допускают того, что происходит в некоторых странах ", - подчеркнул он.

По его мнению, ранее государство уделяло недостаточно внимания религиозной сфере. "Игнорирование религиозной сферы привели к радикализации и экстремизму. Однако, в 2014 году президентом страны была поставлена задача выработки концепции государственной политики в религиозной сфере. После принятия данной концепции Киргизия начала вести системную работу в этой сфере", - отметил он.