Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 23° 34° 30 Июн 23° 31° 1 Июл 22° 31°

Внешняя политика 28.06.2017 10:05

Президент Алиев пригласил польского коллегу посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего польского коллегу Анджея Дуду посетить с официальным визитом Баку.

«Я пригласил господина Дуду с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что он примет приглашение, и мы продолжим успешное сотрудничество», - подчеркнул И.Алиев в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой заявлении для печати, выразив неудовлетворение уровнем двустороннего товарооборота.

Президент Азербайджана отметил готовность Баку и Варшавы и далее укреплять двусторонние дружеские отношения.

«Сегодня были подписаны многие важные документы, которые определяют перспективы нашего сотрудничества. Среди них, конечно, хотел бы отметить подписанную президентами Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Это – очень серьезный политический документ», - сказал И.Алиев.

По его словам, декларация охватывает различные направления двусторонних связей, «в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы».

«В ней говорится и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, указывается, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран и резолюций Совета Безопасности ООН. Хочу выразить вам, господин президент, признательность за эту справедливую позицию», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности стран.

«Данные тезисы нашли отражение в Совместной декларации», - сказал он.

И.Алиев отметил также важность поддержки позиций друг друга в рамках международных организаций и наличие хороших перспектив для развития гуманитарного и культурного сотрудничества.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Баку и Варшава продолжат поддерживать друг друга в рамках международных организаций - Алиев Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда Азербайджан и Польша подписали ряд документов Президенты Азербайджана и Польши провели встречу в расширенном составе Президенты Азербайджана и Польши провели встречу один на один Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]