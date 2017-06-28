Президент Алиев пригласил польского коллегу посетить с визитом Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил своего польского коллегу Анджея Дуду посетить с официальным визитом Баку.
«Я пригласил господина Дуду с официальным визитом в Азербайджан. Уверен, что он примет приглашение, и мы продолжим успешное сотрудничество», - подчеркнул И.Алиев в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой заявлении для печати, выразив неудовлетворение уровнем двустороннего товарооборота.
Президент Азербайджана отметил готовность Баку и Варшавы и далее укреплять двусторонние дружеские отношения.
«Сегодня были подписаны многие важные документы, которые определяют перспективы нашего сотрудничества. Среди них, конечно, хотел бы отметить подписанную президентами Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве. Это – очень серьезный политический документ», - сказал И.Алиев.
По его словам, декларация охватывает различные направления двусторонних связей, «в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы».
«В ней говорится и об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, указывается, что данный конфликт должен быть урегулирован на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран и резолюций Совета Безопасности ООН. Хочу выразить вам, господин президент, признательность за эту справедливую позицию», - отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности стран.
«Данные тезисы нашли отражение в Совместной декларации», - сказал он.
И.Алиев отметил также важность поддержки позиций друг друга в рамках международных организаций и наличие хороших перспектив для развития гуманитарного и культурного сотрудничества.
Р.Бабаев
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