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Регион 28.06.2017 11:17

Турецкие военные обстреляли курдские Отряды народной самообороны на севере Сирии

Турецкие военнослужащие в ночь на среду открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, сообщает телеканал "Хабертюрк".

В заявлении турецкого командования отмечается, что артиллерийский обстрел был ответом на действия сирийских курдов, которые ранее открыли огонь по поддерживаемым Анкарой формированиям Свободной сирийской армии недалеко от города Аазаз на севере Сирии.

"Для нанесения ответного удара были использованы боевые машины огневой поддержки, установленные цели были уничтожены", - отмечается в заявлении.

Информации о жертвах или пострадавших не приводится.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]