Турецкие военные обстреляли курдские Отряды народной самообороны на севере Сирии

Турецкие военнослужащие в ночь на среду открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, сообщает телеканал "Хабертюрк".
В заявлении турецкого командования отмечается, что артиллерийский обстрел был ответом на действия сирийских курдов, которые ранее открыли огонь по поддерживаемым Анкарой формированиям Свободной сирийской армии недалеко от города Аазаз на севере Сирии.
"Для нанесения ответного удара были использованы боевые машины огневой поддержки, установленные цели были уничтожены", - отмечается в заявлении.
Информации о жертвах или пострадавших не приводится.
Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны
Министры внутренних дел стран СНГ подписали новое соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах
Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 9 человек - МВД
Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»