Турецкие военные обстреляли курдские Отряды народной самообороны на севере Сирии

Турецкие военнослужащие в ночь на среду открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, сообщает телеканал "Хабертюрк".

В заявлении турецкого командования отмечается, что артиллерийский обстрел был ответом на действия сирийских курдов, которые ранее открыли огонь по поддерживаемым Анкарой формированиям Свободной сирийской армии недалеко от города Аазаз на севере Сирии.

"Для нанесения ответного удара были использованы боевые машины огневой поддержки, установленные цели были уничтожены", - отмечается в заявлении.

Информации о жертвах или пострадавших не приводится.