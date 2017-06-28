Армения пока не планирует отправлять военных в Сирию - глава Минобороны

Ереван в настоящее время не рассматривает возможность отправки в Сирию военнослужащих, но не исключает возможность обсуждения такого вопроса, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Кроме программы оказания гуманитарной помощи, реализация другой программы в Сирии сейчас не обсуждается, особенно, вопрос отправки туда военнослужащих", - сказал В.Саркисян на пресс-конференции в среду.

"Возможно ли такое обсуждение вообще? Я не исключаю, что может создаться ситуация, что мы, как страна, будем иметь такое желание, если для этого будут созданы все условия. Но речь не будет идти о военнослужащих срочной службы, а исключительно о контрактниках, которые по своему желанию могут быть командированы", - отметил он.

При этом он заявил, что не ожидает подобных обсуждений в предстоящем будущем.