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СНГ 28.06.2017 11:53

Порошенко ожидает от украинской Рады отмены депутатского иммунитета

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что парламент страны в ближайшее время отменит депутатскую неприкосновенность.

"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал П.Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины в среду в Киеве.

Президент выразил надежду, что народные депутаты в скором времени примут соответствующее решение.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДЕПУТАТЫ, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]