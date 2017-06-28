Порошенко ожидает от украинской Рады отмены депутатского иммунитета

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что парламент страны в ближайшее время отменит депутатскую неприкосновенность.

"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал П.Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины в среду в Киеве.

Президент выразил надежду, что народные депутаты в скором времени примут соответствующее решение.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - сказал он.