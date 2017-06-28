Филиппинские военные заявляют о возможном увеличении числа жертв боевиков в Марави

Число жертв исламистов в филиппинском городе Марави, который находится под контролем боевиков, может значительно возрасти, сообщили в среду в представительстве армии Филиппин.
"В настоящее время число жертв составляет 27 человек, и оно может значительно увеличиться, как только мы проверим всю поступившую информацию", - сказал журналистам представитель филиппинских военных Реституто Падилла.
По его словам, возможность роста числа погибших связано "со зверствами, которые совершают террористы".
Бои за филиппинский город Марави начались в мае этого года. Филиппинским военным противостоят боевики из различных исламистских группировок.
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