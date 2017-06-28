Президент Бразилии назвал обвинение в коррупции не подкрепленной доказательствами фантастикой

Президент Бразилии Мишел Темер отрицает выдвинутые против него обвинения в коррупции и называет их фантастикой, сообщает в среду газета "Жорнал насионал".

"Это обвинение - фантастика... Где конкретные доказательства того, что я получил эти деньги?" - заявил он, выступая с обращением из президентского дворца в Бразилии.

"Я не позволю обвинять себя в преступлениях, которые я не совершал. Я намерен работать на благо Бразилии. Я не буду уклоняться от борьбы", - отметил М.Темер.

Накануне генпрокурор Бразилии Родригу Жанот впервые в истории страны попросил Верховный суд предъявить действующему главе государства М.Темеру обвинения во взяточничестве. М.Темер, как подозревает прокуратура, получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS.