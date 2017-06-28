Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками

Вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обсудил в среду в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмона с министрами внутренних дел стран СНГ.

"На встрече было подчеркнуто, что в условиях глобализации и стремительно изменяющейся ситуации в мире, заинтересованные структуры стран участников должны совместно и осознано предпринимать совместные меры по предупреждению современных мировых угроз", - отмечает пресс-служба президента.

В Душанбе для участия в работе очередного заседания Совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ прибыли главы МВД России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана - Владимир Колокольцев, Рамиль Усубов, Игорь Шуневич, Калмуханбет Касымов, Улан Исраилов, Абдусалом Азизов. В заседании также примут участие директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, замминистра внутренних дел Молдавии Олег Бабин, замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.