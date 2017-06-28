Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8999 RUR   0.0285 GBR   2.162 TRY   0.485

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 23° 34° 30 Июн 23° 31° 1 Июл 22° 31°

СНГ 28.06.2017 12:40

Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками

Вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, обсудил в среду в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмона с министрами внутренних дел стран СНГ.

"На встрече было подчеркнуто, что в условиях глобализации и стремительно изменяющейся ситуации в мире, заинтересованные структуры стран участников должны совместно и осознано предпринимать совместные меры по предупреждению современных мировых угроз", - отмечает пресс-служба президента.

В Душанбе для участия в работе очередного заседания Совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ прибыли главы МВД России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана - Владимир Колокольцев, Рамиль Усубов, Игорь Шуневич, Калмуханбет Касымов, Улан Исраилов, Абдусалом Азизов. В заседании также примут участие директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, замминистра внутренних дел Молдавии Олег Бабин, замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного Комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, МВД


Похожие новости


Старшая дочь президента Таджикистана получила классный чин госсоветника юстиции - СМИ Бедность и низкий уровень социальной защищенности населения способствуют терроризму, считает президент Таджикистана Президент Таджикистана соболезнует в связи с гибелью людей в результате взрыва в Петербурге Портрет Рахмона может украсить новую самую крупную купюру в Таджикистане В Таджикистане ко Дню президента покажут фильм о заслугах Рахмона в обеспечении мира и национального единства Президент Таджикистана объявил почитание государственного языка "долгом каждого честного человека"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]