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Внешняя политика 28.06.2017 12:08

Министр обороны Азербайджана примет участие в мероприятии НАТО

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в мероприятии НАТО, посвященном оказанию поддержки Афганистану, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в город Брюссель (Бельгия) для участия на встрече, которая пройдет 29 июня на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, МИНИСТР, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]