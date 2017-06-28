Министр обороны Азербайджана примет участие в мероприятии НАТО

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в мероприятии НАТО, посвященном оказанию поддержки Афганистану, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в город Брюссель (Бельгия) для участия на встрече, которая пройдет 29 июня на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев