Спикер парламента Киргизии подтверждает, что тема отправки киргизских военных в Сирию с российской стороной не обсуждалась

Вопрос возможной отправки киргизских военных в Сирию не стоит в повестке дня российско-киргизских переговоров, заявил председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков.

"По данному вопросу ответ последовал от нашего президента, у нас с президентом единая политика, я полностью поддерживаю нашего президента", - сказал Ч.Турсунбеков журналистам в среду после встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Бишкеке.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не обсуждал на встречах в Москве вопрос отправки киргизских военных в Сирию.

"Этот вопрос вообще не поднимался, ни на узких встречах, мы с Владимиром Владимировичем ужинали 2,5 часа, вопрос вообще не поднимался", - сказал А.Атамбаев журналистам 24 июня, подводя итоги государственного визита в Россию.

Он отметил, что "это очень непростая вещь". "И, если этот вопрос хоть когда-нибудь поднимется, то для него, во-первых, нужно решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН, и потом окончательно это решает парламент страны", - отметил президент Киргизии.

Он добавил, что "если когда-нибудь, видимо, уже это будет ни при моем президентстве, этот вопрос возникнет, то Киргизия должна направлять туда не регулярные части и соединения, но если будут какие-то желающие из числа кадровых военных, офицеров". "Мы сейчас абсолютно это не обсуждали, а был удивлен, когда этот вопрос подняли", - подчеркнул А.Атамбаев.