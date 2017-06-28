Спикер парламента Киргизии подтверждает, что тема отправки киргизских военных в Сирию с российской стороной не обсуждалась

Вопрос возможной отправки киргизских военных в Сирию не стоит в повестке дня российско-киргизских переговоров, заявил председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков.
"По данному вопросу ответ последовал от нашего президента, у нас с президентом единая политика, я полностью поддерживаю нашего президента", - сказал Ч.Турсунбеков журналистам в среду после встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Бишкеке.
Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не обсуждал на встречах в Москве вопрос отправки киргизских военных в Сирию.
"Этот вопрос вообще не поднимался, ни на узких встречах, мы с Владимиром Владимировичем ужинали 2,5 часа, вопрос вообще не поднимался", - сказал А.Атамбаев журналистам 24 июня, подводя итоги государственного визита в Россию.
Он отметил, что "это очень непростая вещь". "И, если этот вопрос хоть когда-нибудь поднимется, то для него, во-первых, нужно решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН, и потом окончательно это решает парламент страны", - отметил президент Киргизии.
Он добавил, что "если когда-нибудь, видимо, уже это будет ни при моем президентстве, этот вопрос возникнет, то Киргизия должна направлять туда не регулярные части и соединения, но если будут какие-то желающие из числа кадровых военных, офицеров". "Мы сейчас абсолютно это не обсуждали, а был удивлен, когда этот вопрос подняли", - подчеркнул А.Атамбаев.
Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны
Министры внутренних дел стран СНГ подписали новое соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах
Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 9 человек - МВД
Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»