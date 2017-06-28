В журнале "Тайм" призвали компанию президента США Дональда Трампа убрать снимки поддельной обложки этого издания, на которой изображен американский президент.

По данным американской прессы, шуточная обложка еженедельника висит в четырех гольф-клубах Д.Трампа.

Обложка, датированная 1 марта 2009 года, на самом деле никогда не появлялась на прилавках, сообщил представитель журнала.

На настоящей обложке "Тайм" за ту дату изображена актриса Кейт Уинслет.

"Я могу подтвердить, что это ненастоящая обложка "Тайм", - сообщила журналистам газеты "Вашингтон пост" представитель "Тайм" Керри Чика.

Со своей стороны представитель Д.Трампа Сара Сандерс заявила, что не намерена обсуждать "оформление" гольф-клубов.

История с обложкой тут же вызвала бурное обсуждение в "Твиттере", в частности, многие пользователи начали выкладывать свои фотографии на обложке "Тайм".