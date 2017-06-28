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Дальнее зарубежье 28.06.2017 13:09

Журнал "Тайм" призвал Трампа снять со стен гольф-клубов "фейковые" обложки издания с его изображением

В журнале "Тайм" призвали компанию президента США Дональда Трампа убрать снимки поддельной обложки этого издания, на которой изображен американский президент.

По данным американской прессы, шуточная обложка еженедельника висит в четырех гольф-клубах Д.Трампа.

Обложка, датированная 1 марта 2009 года, на самом деле никогда не появлялась на прилавках, сообщил представитель журнала.

На настоящей обложке "Тайм" за ту дату изображена актриса Кейт Уинслет.

"Я могу подтвердить, что это ненастоящая обложка "Тайм", - сообщила журналистам газеты "Вашингтон пост" представитель "Тайм" Керри Чика.

Со своей стороны представитель Д.Трампа Сара Сандерс заявила, что не намерена обсуждать "оформление" гольф-клубов.

История с обложкой тут же вызвала бурное обсуждение в "Твиттере", в частности, многие пользователи начали выкладывать свои фотографии на обложке "Тайм".

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Тэги: США, ЖУРНАЛ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]