В Белоруссии три фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков вышли на свободу

В Белоруссии освобождены три фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков - активисты Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Федоров, сообщает сайт правозащитного центра "Весна".
"Как стало известно ПЦ "Весна", вечером 27 июня на свободу из СИЗО-1 вышел Сергей Стрибульский. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
С.Стрибульский был задержан 21 марта в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков", позже ему было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК "создание незаконного вооруженного формирования". 24 мая ему был продлен срок содержания под стражей на два месяца.
После того, как КГБ Белоруссии прекратил дело по части 3 статьи 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), он оставался под стражей в рамках второго уголовного дела среди 14-ти его фигурантов.
"Позднее правозащитники "Весны" получили подтверждение об освобождении Александра Зимницкого, а также Владимира Федорова. Уточняются сведения относительно других лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах МВД и КГБ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, КГБ Белоруссии в марте текущего года задержал 26 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках после заявления президента Александра Лукашенко о том, что он подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.
Части из задержанных было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 287 Уголовного кодекса ("создание незаконного вооруженного формирования").
Позднее в отношении ряда задержанных дело было прекращено. В отношении некоторых была изменена мера пресечения.
Следственный комитет Белоруссии 16 июня сообщил о принятии к производству дела о создании незаконного вооруженного формирования. Там также проинформировали, что уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 УК Беларуси Комитетом госбезопасности было прекращено.
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