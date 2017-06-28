В Тегеране сочли расистской позицию верховного суда США, частичное восстановившего запрет на въезд мусульман

Иранские власти крайне негативно относятся к решению верховного суда США о восстановлении действия ряда положений указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам некоторых стран, в том числе Ирана, заявил в среду представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.
По его словам, позиция американского суда является "расистской и нечестной" по отношению к Тегерану.
"Вашингтон закрывает глаза на то, кто именно является реальным исполнителем терактов в США", - отметил Б.Гасеми в эфире национального телевидения.
Накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что частичное восстановление запрета на въезд в США для некоторых категорий иностранцев, принятый ранее президентом Д.Трампом, но оспоренный в судах более низкой инстанции, вызывает сожаление.
Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны
Министры внутренних дел стран СНГ подписали новое соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах
Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 9 человек - МВД
Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»