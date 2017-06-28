В Тегеране сочли расистской позицию верховного суда США, частичное восстановившего запрет на въезд мусульман

Иранские власти крайне негативно относятся к решению верховного суда США о восстановлении действия ряда положений указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам некоторых стран, в том числе Ирана, заявил в среду представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

По его словам, позиция американского суда является "расистской и нечестной" по отношению к Тегерану.

"Вашингтон закрывает глаза на то, кто именно является реальным исполнителем терактов в США", - отметил Б.Гасеми в эфире национального телевидения.

Накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что частичное восстановление запрета на въезд в США для некоторых категорий иностранцев, принятый ранее президентом Д.Трампом, но оспоренный в судах более низкой инстанции, вызывает сожаление.