Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Гаджигабульском районе в центральном регионе Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Житель Товузского района Орхан Мирзоев не справился на территории села Навахи Гаджигабульского района с управлением автомобиля марки «Тойота», в результате чего иномарка перевернулась», - говорится в сообщении.

В ДТП погибли водитель автомобиля и один из пассажиров, Эльгюн Аббасов.

Еще один пассажир пострадал и был госпитализирован.

Р.Бабаев