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Происшествия 28.06.2017 13:01

Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Гаджигабульском районе в центральном регионе Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Житель Товузского района Орхан Мирзоев не справился на территории села Навахи Гаджигабульского района с управлением автомобиля марки «Тойота», в результате чего иномарка перевернулась», - говорится в сообщении.

В ДТП погибли водитель автомобиля и один из пассажиров, Эльгюн Аббасов.

Еще один пассажир пострадал и был госпитализирован.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]