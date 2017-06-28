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Внешняя политика 28.06.2017 13:25

Министры внутренних дел стран СНГ подписали новое соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев и министры внутренних дел государств СНГ подписали договор о сотрудничестве в сфере борьбы с наркобизнесом, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре ведомства.

"Министр внутренних дел РФ В.Колокольцев и главы других делегаций стран СНГ подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года", - говорится в сообщении.

По информации МВД, документ был подготовлен на основе анализа ситуации в сфере противодействия обороту новых психотропных веществ и наркотических средств, с учетом наблюдаемой тенденции к замещению наркотиков растительного происхождения синтетическими на территории СНГ.

"Внесенные изменения нормативно закрепили используемый понятийный аппарат в соответствии с международными правовыми актами в сфере противодействия наркобизнесу. Это послужит повышению эффективности организации межгосударственного взаимодействия стран СНГ по вопросам борьбы с распространением и оборотом новых психоактивных веществ", - говорится в сообщении.

В рамках заседания В.Колокольцев и главы делегаций стран СНГ посетили выставочную экспозицию МВД РФ, развернутую в правительственной резиденции Республики Таджикистан.

Особый интерес гостей вызвала работа Централизованной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системы МВД России, позволяющей обеспечить автоматизацию деятельности органов внутренних дел по формированию, ведению и использованию дактилоскопической информации.

В ходе визита в Душанбе В.Колокольцев провел встречу с директором Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана Шерхоном Салимзода и обсудил с ним вопросы, касающиеся открытия представительства АКН Таджикистана при МВД России и дальнейшего сотрудничества в области подготовки кадров.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, НАРКОБИЗНЕС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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