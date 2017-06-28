Поразивший ряд компьютерных сетей по всему миру вирус-шифровальщик не имеет отношения к вирусу Petya, в "Лаборатории Касперского" его назвали ExPetr, говорится в сообщении компании, направленном в "Интерфакс" в среду.

"По имеющимся у нас предварительным данным, этот шифровальщик не принадлежит к уже известному семейству вымогателей Petya, хотя и имеет несколько общих с ним строк кода. В данном случае речь идет о новом семействе вредоносного программного обеспечения с существенно отличающейся от Petya функциональностью. "Лаборатория Касперского" назвала новый шифровальщик ExPetr", - отмечается в тексте.

По данным "Лаборатории Касперского", число атакованных пользователей достигло 2 тысяч. Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и на Украине, также случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и ряде других стран.

"На данный момент эксперты "Лаборатории Касперского" предполагают, что данное вредоносное ПО использовало несколько векторов атаки. Установлено, что для распространения в корпоративных сетях применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance", - говорится в сообщении.

"В большинстве случаев продукты "Лаборатории Касперского" успешно проактивно блокировали начальный вектор атаки данного шифровальщика с помощью поведенческого анализатора "Мониторинг системы" (System Watcher). Мы работаем над улучшениями поведенческого анализа по обнаружению шифровальщиков для детектирования возможных будущих модификаций данного вымогателя. Наши эксперты также изучают возможность создания инструмента-дешифратора, с помощью которого можно было бы расшифровать данные", - отметили в компании.

В "Лаборатории Касперского" настоятельно рекомендуют всем корпоративным пользователям установить обновления для ОС Windows. Для Windows XP и Windows 7 следует установить обновление безопасности MS17-010".

В "Лаборатории Касперского" рекомендовали всем организациям убедиться, что они обладают эффективной системой резервного копирования данных. Своевременное и безопасное резервирование данных дает возможность восстановить оригинальные файлы даже если они были зашифрованы вредоносным ПО.

"Если вы не используете продукты "Лаборатории Касперского", рекомендуем запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals с помощью функции AppLocker, входящей в состав ОС Windows", - говорится в сообщении.