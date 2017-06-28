В Сенате США обеспокоены заявлением Белого дома о возможных действиях Вашингтона в случае химатаки со стороны Дамаска

Ряд американских сенаторов выразили обеспокоенность в связи с недавним заявлением Белого дома о подготовке Дамаском новой химической атаки и готовности Вашингтона ответить на эти действия, пишет газета "Хилл".

В частности, такое мнение выразил сенатор-демократ Тим Кейн. Он считает, что это заявление свидетельствует об увеличении вовлеченности США в сирийский конфликт.

"Когда они (американское руководство - ИФ) приняли решение нанести ракетный удар в Сирии несколько месяцев назад, мы спросили: какое вы имеете на это право? Они ответили, что вернутся к обсуждению этого вопроса. Если это случится снова, что вы будете делать? Они снова сказали, что обсудят это позже. Но они так и не обсудили", - приводит издание слова Т.Кейна.

"Мы говорим о том, что они действуют, не имея ни стратегии по Сирии, ни по борьбе с ИГ, ни по Афганистану", - отметил он.

В свою очередь сенатор-демократ Бен Кардин, входящий в сенатский Комитет по международным отношениям, сказал, что ожидает скорого обсуждения этого вопроса в комитете.

"Действия Асада абсолютно недопустимы. Необходимо иметь план действий, чтобы отстранить его от власти... Но не существует военного решения. Нет никакого права использовать силу против режима Асада. Президент Трамп должен работать вместе с конгрессом и выработать план действий", - подчеркнул Б.Кардин.

Между тем, сенатор-республиканец Джон Маккейн отметил, что "не обратил внимания" на заявление Белого дома.

"Я обращаю внимание на то, что он (президент США Дональд Трамп - ИФ) делает, а не на то, что он говорит", - сказал Дж.Маккейн. Он добавил, что больше обеспокоен отсутствием четкой стратегии США в Сирии.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер положительно оценил заявление Белого дома, назвав его "действенным".

Как сообщалось, Белый дом распространил заявление, в котором сирийский режим обвинялся в подготовке химической атаки. США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае подобной атаки он "заплатит высокую цену".

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорилось в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в минувший понедельник.