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28.06.2017 13:53

Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев совершил рабочий визит в Грузию, в рамках которого встретился с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили, сообщает пресс-служба SOCAR.

«В рамках рабочего визита в Грузию президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Георгием Квирикашвили», - говорится в сообщении.

Р.Абдуллаев принял также участие в открытии ряда социальных объектов в местах компактного проживания азербайджанцев в Гардабанском районе Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, SOCAR, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]