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Дальнее зарубежье 28.06.2017 14:54

НАТО в полном объеме обменивается разведданными с антиигиловской коалицией - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс активно обменивается с международной антиигиловской коалицией разведывательной информацией и полностью вошел в ее ключевые структуры.

"НАТО на данный момент в полном объеме подключилось к обмену информацией и к структурам коалиции, которые занимаются принятием решений", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду.

"Мы уже также увеличили нашу поддержку (коалиции - ИФ), увеличив продолжительность полетов и обмен информацией нашими самолетами радиолокационного обнаружения и управления AWACS", - добавил он.

В мае лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. В боевых операциях коалиции НАТО не участвует.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КОАЛИЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]