НАТО в полном объеме обменивается разведданными с антиигиловской коалицией - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс активно обменивается с международной антиигиловской коалицией разведывательной информацией и полностью вошел в ее ключевые структуры.

"НАТО на данный момент в полном объеме подключилось к обмену информацией и к структурам коалиции, которые занимаются принятием решений", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в среду.

"Мы уже также увеличили нашу поддержку (коалиции - ИФ), увеличив продолжительность полетов и обмен информацией нашими самолетами радиолокационного обнаружения и управления AWACS", - добавил он.

В мае лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ. В боевых операциях коалиции НАТО не участвует.