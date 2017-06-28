Делегация "Свободной сирийской армии" (ССА), входящих в вооруженную оппозицию Сирии, прибудут на переговоры в Астану 4-6 июля, подтвердил "Интерфаксу" представитель ССА полковник Фарес аль-Бабеш.

"Да, мы приедем на эту встречу", - сказал он.

Как сообщалось, на переговорах в Астане в июле должны быть окончательно оформлены параметры зон деэскалации в Сирии.

26 июня министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в Астане ожидают подтверждения участия в пятом раунде астанинских переговоров по процессу деэскалации в Сирии представителей Дамаска и сирийской вооруженной оппозиции.

"Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательного подтверждения об участии делегаций правительства Сирийской Арабской Республики, а также сирийской вооруженной оппозиции", - сказал он журналистам.