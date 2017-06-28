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Дальнее зарубежье 28.06.2017 15:20

В парламенте ФРГ 30 июня проголосуют по вопросу о легализации однополых браков

Депутаты бундестага проведут голосование, по результатам которого в Германии может быть разрешено заключение брачных союзов между лицами одного пола, передает в среду немецкая радиостанция "Дойче велле".

Как ожидается, данный вопрос будет рассмотрен германским парламентом уже в эту пятницу.

Как отмечает радиостанция, решение о проведении голосования связано с изменением позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Так, германский канцлер накануне заявила, что проблема однополых браков является "в действительности личным вопросом".

Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) смогут голосовать каждый за себя, а не руководствоваться общепартийной позицией.

Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной в отличие от оппозиционных им Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и Партии зеленых.

"Дойче велле" напоминает, что в настоящее время в Германии разрешены так называемые гражданские партнерства. В рамках партнерства лица могут получить ряд налоговых и иных льготы, как и гетеросексуальные пары, состоящие в официальном браке.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛГБТ, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]