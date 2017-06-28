В парламенте ФРГ 30 июня проголосуют по вопросу о легализации однополых браков

Депутаты бундестага проведут голосование, по результатам которого в Германии может быть разрешено заключение брачных союзов между лицами одного пола, передает в среду немецкая радиостанция "Дойче велле".
Как ожидается, данный вопрос будет рассмотрен германским парламентом уже в эту пятницу.
Как отмечает радиостанция, решение о проведении голосования связано с изменением позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Так, германский канцлер накануне заявила, что проблема однополых браков является "в действительности личным вопросом".
Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) смогут голосовать каждый за себя, а не руководствоваться общепартийной позицией.
Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной в отличие от оппозиционных им Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и Партии зеленых.
"Дойче велле" напоминает, что в настоящее время в Германии разрешены так называемые гражданские партнерства. В рамках партнерства лица могут получить ряд налоговых и иных льготы, как и гетеросексуальные пары, состоящие в официальном браке.
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