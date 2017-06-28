Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны

Оборонное ведомство Азербайджана опровергает слова министра обороны Армении Вигена Саркисяна о том, что азербайджанская армия, якобы, понесла потери в количестве восьми человек за последние десять дней, и что в случае войны Ереван способен нанести Баку серьезный удар.
«Мы с иронией воспринимаем эти слова министра обороны Армении Вигена Саркисяна и заявляем, что они не опираются ни на какие реальные факты и являются ничем иным, как полными лжи и наглости дилетантским выступлением, распространенным в пропагандистских целях», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану.
«Армения не обладает ни военными, ни экономическими, ни человеческими ресурсами, достаточными для населения серьезного удара по Азербайджану. Это не позволяют ей сделать и многие другие факторы», - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны заявили, что азербайджанский солдат и имеющиеся в арсенале национальной армии Азербайджана самая современная боевая техника и вооружение способны предотвратить любые угрозы, предпринимаемые оккупантом, уничтожить его и восстановить территориальную целостность страны.
«Что же касается потерь, то было бы лучше, чтобы В.Саркисян занимался фактами, связанными со смертями в собственной армии. Именно армянская сторона занимается сокрытием числа своих потерь на фронте и другими связанными со смертями фактами в собственной армии. В.Саркисян казался бы более искренним, если бы вместо выступления с подобными бессмысленными заявлениями, правдиво информировал общественность о понесенных в последние дни армянами потерях в результате предпринятых Азербайджанской армией ответных мер», - заявили в Минобороны Азербайджана.
Р.Бабаев
Глава SOCAR и премьер Грузии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев приглашает Польшу к сотрудничеству в транспортной и энергетической сферах
Польша заинтересована в прямом железнодорожном сообщении с Азербайджаном – Дуда
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 9 человек - МВД
Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии выдачи квартир семьям вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
В Сенате США обеспокоены заявлением Белого дома о возможных действиях Вашингтона в случае химатаки со стороны Дамаска
Компьютерные сети по всему миру были поражены новым вирусом, не принадлежащим к семейству Petya - "Лаборатория Касперского"
ПАСЕ в очередной раз призывает Белоруссию отменить смертную казнь и приостановить строительство БелАЭС
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В период проведения «Формулы-1» филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных
В Баку состоится пятый CEO Lunch
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»