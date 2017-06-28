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Карабахский конфликт 28.06.2017 14:41

Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану - Минобороны

Оборонное ведомство Азербайджана опровергает слова министра обороны Армении Вигена Саркисяна о том, что азербайджанская армия, якобы, понесла потери в количестве восьми человек за последние десять дней, и что в случае войны Ереван способен нанести Баку серьезный удар.

«Мы с иронией воспринимаем эти слова министра обороны Армении Вигена Саркисяна и заявляем, что они не опираются ни на какие реальные факты и являются ничем иным, как полными лжи и наглости дилетантским выступлением, распространенным в пропагандистских целях», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Армения не обладает достаточными ресурсами для нанесения серьезного удара по Азербайджану.

«Армения не обладает ни военными, ни экономическими, ни человеческими ресурсами, достаточными для населения серьезного удара по Азербайджану. Это не позволяют ей сделать и многие другие факторы», - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны заявили, что азербайджанский солдат и имеющиеся в арсенале национальной армии Азербайджана самая современная боевая техника и вооружение способны предотвратить любые угрозы, предпринимаемые оккупантом, уничтожить его и восстановить территориальную целостность страны.

«Что же касается потерь, то было бы лучше, чтобы В.Саркисян занимался фактами, связанными со смертями в собственной армии. Именно армянская сторона занимается сокрытием числа своих потерь на фронте и другими связанными со смертями фактами в собственной армии. В.Саркисян казался бы более искренним, если бы вместо выступления с подобными бессмысленными заявлениями, правдиво информировал общественность о понесенных в последние дни армянами потерях в результате предпринятых Азербайджанской армией ответных мер», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]