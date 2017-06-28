Правительство Австралии сообщило о кибератаке на две компании

Правительство Австралии заявило о том, что две компании подверглись кибератаке, вероятно, имеющей отношение к масштабной хакерской атаке под названием Petya, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам министра Австралии по вопросам кибербезопасности, все признаки указывают на то, что кибератака на компании имеет отношение к затронувшей предприятия, портовые операторы и правительственные структур Европы, США и Азии.

Он не уточнил, о каких именно австралийских компаниях идет речь.