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Дальнее зарубежье 28.06.2017 15:36

Правительство Австралии сообщило о кибератаке на две компании

Правительство Австралии заявило о том, что две компании подверглись кибератаке, вероятно, имеющей отношение к масштабной хакерской атаке под названием Petya, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам министра Австралии по вопросам кибербезопасности, все признаки указывают на то, что кибератака на компании имеет отношение к затронувшей предприятия, портовые операторы и правительственные структур Европы, США и Азии.

Он не уточнил, о каких именно австралийских компаниях идет речь.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КОМПАНИИ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]