"Единая Россия" может создать школу для родителей по противодействию "группам смерти" в интернете

"Единая Россия" проработает вопрос создания школы, которая научит родителей, как действовать в случае, если их дети заинтересовались "группами смерти" и другими экстремистскими сайтами, сообщил первый замруководителя партийной фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.
"Речь идет именно о том, как родителей обучить взаимодействию с подростками, детьми, для того чтобы они могли профилактировать ситуации, связанные с интернетом", - сказал А.Исаев в ходе приема граждан в Удмуртии в среду.
С предложением создать школу для родителей по противодействию "группам смерти" к партии обратился один из жителей Ижевска. Он пояснил, что эта школа могла бы подготовить людей, как действовать в ситуациях, когда они обнаружат, что их ребенок заинтересовался этими группами.
"Одними только запретами в интернете мы ничего не решим. тем более что вы видите, что эти запреты не всегда оказываются эффективны", - подчеркнул А.Исаев.
Он отметил, что этот вопрос будет проработан в партии в ближайшее время.
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