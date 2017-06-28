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СНГ 28.06.2017 15:51

"Единая Россия" может создать школу для родителей по противодействию "группам смерти" в интернете

"Единая Россия" проработает вопрос создания школы, которая научит родителей, как действовать в случае, если их дети заинтересовались "группами смерти" и другими экстремистскими сайтами, сообщил первый замруководителя партийной фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев.

"Речь идет именно о том, как родителей обучить взаимодействию с подростками, детьми, для того чтобы они могли профилактировать ситуации, связанные с интернетом", - сказал А.Исаев в ходе приема граждан в Удмуртии в среду.

С предложением создать школу для родителей по противодействию "группам смерти" к партии обратился один из жителей Ижевска. Он пояснил, что эта школа могла бы подготовить людей, как действовать в ситуациях, когда они обнаружат, что их ребенок заинтересовался этими группами.

"Одними только запретами в интернете мы ничего не решим. тем более что вы видите, что эти запреты не всегда оказываются эффективны", - подчеркнул А.Исаев.

Он отметил, что этот вопрос будет проработан в партии в ближайшее время.

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Тэги: РОССИЯ, САЙТЫ, СУИЦИД, РОДИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]