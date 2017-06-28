В Донбассе подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ, один погиб, четверо ранены

В Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ, сообщает в среду интернет-издание "Украинская правда".
По данным издания, один сотрудник погиб, четверо ранены - среди них сотрудники Департамента контрразведки.
Источник интернет-издания также сообщил, что, судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разорвано.
Инцидент произошел в минувший вторник.
Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о происшествии и сообщила, что дело ведет военная прокуратура.
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