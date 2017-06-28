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СНГ 28.06.2017 15:43

В Донбассе подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ, один погиб, четверо ранены

В Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ, сообщает в среду интернет-издание "Украинская правда".

По данным издания, один сотрудник погиб, четверо ранены - среди них сотрудники Департамента контрразведки.

Источник интернет-издания также сообщил, что, судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разорвано.

Инцидент произошел в минувший вторник.

Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о происшествии и сообщила, что дело ведет военная прокуратура.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОДРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]