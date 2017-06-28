Таксисты и машинисты метрополитена в Мадриде проведут забастовку

Машинисты метрополитена Мадрида в среду проведут забастовку из-за недовольства условиями труда, в частности, социальным обеспечением, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что забастовка продлится до конца выходных. Однако в руководстве метрополитена Мадрида пояснили, что движение поездов все же будет осуществляться, однако с увеличенными интервалами, так как число поездов будет значительно сокращено.

Кроме того, в четверг и пятницу в столице Испании запланирована забастовка таксистов, которые выступают против деятельности онлайн-сервисов Uber и Cabify из-за растущей конкуренции с их стороны.

В связи с забастовками у местных жителей и туристов могут возникнуть серьезные проблемы с передвижением по городу, в котором в среду официально начинается Всемирный фестиваль представителей нетрадиционной ориентации.