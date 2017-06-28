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Дальнее зарубежье 28.06.2017 16:45

Шеф Пентагона упрекнул Россию в нанесении международного "вреда"

Россия занимается тем, что наносит международный "вред", заявил в среду шеф Пентагона Джим Мэттис.

По сообщению западных СМИ, выступая перед студентами в Германии по случаю 70-летней годовщины "плана Маршалла", глава Пентагона отметил, что Россия, по его мнению, решила бросить вызов "безопасному и мирному" послевоенному порядку.

"Российское руководство наносит вред за пределами своих границ, и это не поможет восстановить благополучие или возродить надежду (России - ИФ)", - отметил Дж.Мэттис. В сообщениях отмечается, что глава Пентагона в данном случае, предположительно, намекал на ситуацию вокруг Украины и на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы.

В ходе своего выступления шеф Пентагона вновь назвал непоколебимой приверженность Вашингтона НАТО.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]