Россия занимается тем, что наносит международный "вред", заявил в среду шеф Пентагона Джим Мэттис.

По сообщению западных СМИ, выступая перед студентами в Германии по случаю 70-летней годовщины "плана Маршалла", глава Пентагона отметил, что Россия, по его мнению, решила бросить вызов "безопасному и мирному" послевоенному порядку.

"Российское руководство наносит вред за пределами своих границ, и это не поможет восстановить благополучие или возродить надежду (России - ИФ)", - отметил Дж.Мэттис. В сообщениях отмечается, что глава Пентагона в данном случае, предположительно, намекал на ситуацию вокруг Украины и на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы.

В ходе своего выступления шеф Пентагона вновь назвал непоколебимой приверженность Вашингтона НАТО.